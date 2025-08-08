Moderate Gewinne - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch

@

oha, das ist ein komplexes Thema. Ich kannte von den von dir genannten bisher nur Atlassian und GitLab.

Hinzunehmen in die Liste könnte man noch MSFT, ist aber vielleicht etwas überdimensioniert, weil MSFT ja noch viele andere Dinge betreibt.





Vergleichbare MSFT-Produkte sind bsplw. GitHub und Azure DevOps.





Das Alleinstellungsmerkmal von GitLab wäre, dass neben der Versionierung von Code und Management von Pipelines (ungefähr: wiederkehrende Skriptläufe) auch Aufgaben/Projekte verwaltet werden können.





Im Beispiel Microsoft wäre Versionierung von Skriptcode in "GitHub" und Management von Pipelines und Tasks (Aufgaben/Projekte) in "Azure DevOps" integriert.





Prinzipiell ist es schwierig, diese Firmen und deren Produkte 1:1 zu vergleichen, weil jedes der Plattformen noch weitere Features/Produkte hat, die mehr oder weniger ausgeprägt integriert sind und sich damit von den anderen Plattformen (teils deutlich) unterscheiden.





Atlassian "Jira" ist ja nur ein Produkt aus der Atlassian-Plattform. Jira ist sehr teuer, ich nehme an, die anderen Produkte von Atlassian sind es auch. Daher verstehe ich nicht, warum Atlassian seit Jahren rote Zahlen schreibt. 🤔Ich vermute Atlassian kauft sich ständig neue Firmen hinzu, um die Produktpalette immer mehr zu erweitern. Und neue Produkte wollen auch erst einmal in die Plattform integriert werden.





Grundsätzlich würde ich sagen: Jedes der Anbieter hat seine Berechtigung.

Größere Firmen verwenden eher die MSFT-Produkte mit deren Integration und kommen dabei vermutlich kostengünstiger zurecht als wenn sich kleine Firmen die gesamte MSFT-Palette abonieren würden.





Dafür können kleinere Firmen eher Richtung Gitlab, Atlassian & Co. gehen, je nach dem was für das entsprechende Unternehmen strategisch sinnvoll ist, um kostengünstig(er) ihre Projekte managen zu können.





Ein weiteres Beispiel wäre der Vergleich NOW <-> Usu Software.

Beide sind im Content Management-Bereich unterwegs (CMDB). Jedoch hat NOW sämtliche ITIL-Prozesse implementiert, was Usu Software meines Wissens nach nicht hat.

Aber: NOW ist teuer, bei großen Daten langsam, drehen ständig am Preismodell um noch mehr zu verdienen.

Kleinere Firmen werden sich eher für Usu entscheiden, da diese keine Vollintegration benötigen. D.h. nicht alle ITIL-Prozesse sind für alle Firmen gleich relevant und daher wäre für diese NOW überdimensioniert und viel zu teuer.





Mir geht es so ähnlich wie dir @ , NOW würde ich auch nicht betreiben, wenn ich es selbst entscheiden könnte Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif

Und 2.: Obwohl ich mich im Software-Bereich etwas auskenne, sind meine Investitionen in IT-Firmen eine einzige Katastrophe. Lediglich MSFT und CSCO, die ich schon > 10 Jahre im Depot habe, waren eine gute Entscheidung. INTC habe ich vor 6 Monaten entnervt rausgeworfen.

Text SA, die viele Kunden haben und deren Software tatsächlich auch Sinn macht und auch nicht mehr wegzudenken ist, kommt kursmäßig nicht vorwärts. Vielleicht hat Text SA keine Preissetzungsmacht. Und das wird letztendlich das Entscheidende sein, ob sich ein Wert im Depot dann positiv entwickelt oder eben nicht.

Manchmal scheint es besser zu sein, sich weniger in dem Bereich auszukennen, in den man investiert. 🤔





Witzig ist auch: Wenn ich über Bing nach "Smartsheet" suche, kommt als erster Eintrag ein Link von Monday.com Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif

Vermutlich läuft deren Marketingmaschine aktuell rund, bleibt abzuwarten, ob sich die Company mit ihrem Produkt durch- bzw. festsetzt.











