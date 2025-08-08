    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Moderate Gewinne - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit moderaten Gewinnen in den Tag.
    • S&P 500 und Nasdaq 100 nähern sich Rekordhöhen.
    • Tech-Aktien stark: Expedia +6%, Pinterest -10%.
    ROUNDUP/Aktien New York - Moderate Gewinne - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt.

    Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,65 Prozent auf 6.381 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Freitag 0,68 Prozent auf 23.548 Punkte, womit ihm bis zu seinem ebenfalls in der vorigen Woche erreichten Rekordhoch nicht viel fehlt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,62 Prozent auf 44.243 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex aber noch ein Stück entfernt.

    Mit Blick auf Einzelaktien prägten Papiere aus der Tech- und Internetbranche das Geschehen. Expedia gewannen 6 Prozent. Der Online-Reisedienstleister hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das beflügelte auch die Aktien von Tripadvisor , die um 18 Prozent in die Höhe schnellten.

    Die Aktien von Pinterest rutschten dagegen um fast 10 Prozent ab. Die Foto- und Videoplattform hatte im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.

    Die Anteile von The Trade Desk brachen um 38 Prozent ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen.

    Under Armour enttäuschte die Anleger mit einem schwächeren Ausblick als erwartet. Die Anteile des Sportbekleidungsherstellers sackten um 16 Prozent ab.

    Aus der Gruppe der "Magnificent 7" zogen Tesla und Alphabet mit jeweils 2,5 Prozent am deutlichsten an. Für Apple ging es um weiter ein Prozent nach oben, womit die Titel die Kurslücke von Anfang April vollständig schließen konnten./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 191,1 auf Tradegate (08. August 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +2,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von +8,61 %/+37,57 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
