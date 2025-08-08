Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Münchener Rück
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 1
Performance 1M: 0,00 %
Fresenius
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 2
Performance 1M: -0,39 %
Commerzbank
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 3
Performance 1M: +17,14 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 4
Performance 1M: +2,86 %
Merck
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 5
Performance 1M: -3,89 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 6
Performance 1M: -5,52 %
Siemens
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 7
Performance 1M: +4,09 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +2,07 %
