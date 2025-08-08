Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Münchener Rück
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 1
Performance 1M: 0,00 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 2
Performance 1M: -10,85 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 3
Performance 1M: -5,52 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +6,62 %
Siemens
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +4,09 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +16,01 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 7
Performance 1M: +2,07 %
BBVA
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 8
Performance 1M: +19,06 %
