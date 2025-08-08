Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 08.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +6,90 %
Platz 1
Performance 1M: +5,94 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 2
Performance 1M: +10,31 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 3
Performance 1M: +2,40 %
Lenzing
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 4
Performance 1M: +11,45 %
Wienerberger
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 5
Performance 1M: +4,33 %
voestalpine
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 6
Performance 1M: +9,75 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 7
Performance 1M: +10,56 %
