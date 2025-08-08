    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 89 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern sei zwar weiterhin recht hoch verschuldet, aber der Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios sinke und bewege sich damit in die richtige RIchtung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies und die Normalisierung der Marktstimmung eröffne Kurspotenzial für die recht niedrig bewerteten Aktien./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,35EUR auf Tradegate (08. August 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 89
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


