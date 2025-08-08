    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGilead Sciences AktievorwärtsNachrichten zu Gilead Sciences

    Gilead Sciences Aktie startet durch - 08.08.2025

    Am 08.08.2025 ist die Gilead Sciences Aktie, bisher, um +7,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gilead Sciences Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Gilead Sciences ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf antivirale Medikamente spezialisiert hat. Es ist bekannt für seine HIV- und Hepatitis-Therapien. Hauptkonkurrenten sind AbbVie und Merck. Gileads Stärke liegt in seiner innovativen Forschung und einer robusten Pipeline.

    Gilead Sciences Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gilead Sciences Aktie. Mit einer Performance von +7,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Gilead Sciences über einen Zuwachs von +13,70 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gilead Sciences Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gilead Sciences +7,71 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

    Gilead Sciences Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,11 %
    1 Monat +2,35 %
    3 Monate +13,70 %
    1 Jahr +43,05 %

    Informationen zur Gilead Sciences Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Gilead Sciences Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,55 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 08.08. - US Tech 100 stark +0,63 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gilead Sciences Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gilead Sciences Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gilead Sciences Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gilead Sciences

    +8,24 %
    -1,72 %
    +1,73 %
    +11,63 %
    +43,57 %
    +61,55 %
    +64,94 %
    -7,04 %
    +10.586,13 %
