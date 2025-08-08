    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTitan Cement International AktievorwärtsNachrichten zu Titan Cement International
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 erstmals einen Projektor für den professionellen Einsatz

    München (ots/PRNewswire) - Der auf Heimprojektoren spezialisierte Hersteller
    XGIMI erweitert sein Produktportfolio und stellt mit dem XGIMI TITAN erstmals
    ein Modell für den kommerziellen Einsatz vor. Der neue Projektor wird auf der
    IFA 2025 in Berlin präsentiert und richtet sich an professionelle
    Anwendungsbereiche wie Konferenzräume, Eventlocations und hochwertige Heimkinos.

    Mit dem TITAN überträgt XGIMI zentrale Merkmale seiner bisherigen Produktlinie -
    darunter ein nutzerfreundliches Design, flexible Einsatzmöglichkeiten und hohe
    Bildqualität - auf ein professionelles Format. Ziel ist es, Lösungen anzubieten,
    die den steigenden Anforderungen im professionellen Umfeld gerecht werden, ohne
    dabei Faktoren wie Bedienbarkeit und Kosten aus dem Blick zu verlieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Texas Instruments!
    Long
    173,10€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    202,09€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 11,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wir haben über Jahre hinweg viel Erfahrung in der Entwicklung von Projektoren
    für private Anwender gesammelt", erklärt Apollo Zhong, CEO von XGIMI. "Viele
    professionelle Nutzer stehen heute vor der Herausforderung, zwischen
    überteuerter High-End-Technik und eingeschränkter Standardausstattung wählen zu
    müssen. Hier sehen wir Potenzial, einen Mehrwert zu schaffen."

    Der TITAN markiert den Einstieg in eine neue Produktreihe, mit der XGIMI gezielt
    auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden und professionellen Anwendern eingeht.
    Dabei bleibt der Hersteller seiner Philosophie treu: Technologie soll nicht nur
    leistungsfähig, sondern auch zugänglich und praxistauglich sein.

    Der TITAN wird am 4. September 2025 im Rahmen der ShowStoppers @ IFA vorgestellt
    . Vom 5. bis 9. September ist der Projektor auf der IFA
    (https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025) am Stand H21-117 zu sehen. Neben dem
    neuen Modell erhalten Besucher auch einen Einblick in die weiteren Pläne des
    Unternehmens im professionellen Segment.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025

    oder auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens.

    Über XGIMI: Seit 2013 haben die hochmodernen XGIMI-Projektoren zahllosen
    Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein wirklich immersives
    audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern
    wie Google, Harman Kardon und Texas Instruments baut XGIMI
    All-in-One-Entertainment-Geräte, die durch ihre nutzerorientierte Philosophie
    perfektioniert wurden. Durch branchenführende Innovationen, optimierte Setups
    und einzigartige Designs ist XGIMI stets bestrebt, die besten Heim- und
    tragbaren Projektoren zu entwickeln, damit jeder sie genießen kann. Erfahren Sie
    mehr unter XGIMI Projector Technology (https://us.xgimi.com/) .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2745981/image.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2705098/Logo.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/xgimi-prasentiert-auf-der-ifa-2025-erstmals-einen-projektor-fur-d
    en-professionellen-einsatz-302524145.html

    Pressekontakt:

    SCHWARTZ Public Relations,
    xgimi@schwartzpr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180015/6093229
    OTS: XGIMI


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 erstmals einen Projektor für den professionellen Einsatz Der auf Heimprojektoren spezialisierte Hersteller XGIMI erweitert sein Produktportfolio und stellt mit dem XGIMI TITAN erstmals ein Modell für den kommerziellen Einsatz vor. Der neue Projektor wird auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert und richtet …