XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 erstmals einen Projektor für den professionellen Einsatz
München (ots/PRNewswire) - Der auf Heimprojektoren spezialisierte Hersteller
XGIMI erweitert sein Produktportfolio und stellt mit dem XGIMI TITAN erstmals
ein Modell für den kommerziellen Einsatz vor. Der neue Projektor wird auf der
IFA 2025 in Berlin präsentiert und richtet sich an professionelle
Anwendungsbereiche wie Konferenzräume, Eventlocations und hochwertige Heimkinos.
Mit dem TITAN überträgt XGIMI zentrale Merkmale seiner bisherigen Produktlinie -
darunter ein nutzerfreundliches Design, flexible Einsatzmöglichkeiten und hohe
Bildqualität - auf ein professionelles Format. Ziel ist es, Lösungen anzubieten,
die den steigenden Anforderungen im professionellen Umfeld gerecht werden, ohne
dabei Faktoren wie Bedienbarkeit und Kosten aus dem Blick zu verlieren.
XGIMI erweitert sein Produktportfolio und stellt mit dem XGIMI TITAN erstmals
ein Modell für den kommerziellen Einsatz vor. Der neue Projektor wird auf der
IFA 2025 in Berlin präsentiert und richtet sich an professionelle
Anwendungsbereiche wie Konferenzräume, Eventlocations und hochwertige Heimkinos.
Mit dem TITAN überträgt XGIMI zentrale Merkmale seiner bisherigen Produktlinie -
darunter ein nutzerfreundliches Design, flexible Einsatzmöglichkeiten und hohe
Bildqualität - auf ein professionelles Format. Ziel ist es, Lösungen anzubieten,
die den steigenden Anforderungen im professionellen Umfeld gerecht werden, ohne
dabei Faktoren wie Bedienbarkeit und Kosten aus dem Blick zu verlieren.
Anzeige
Präsentiert von
"Wir haben über Jahre hinweg viel Erfahrung in der Entwicklung von Projektoren
für private Anwender gesammelt", erklärt Apollo Zhong, CEO von XGIMI. "Viele
professionelle Nutzer stehen heute vor der Herausforderung, zwischen
überteuerter High-End-Technik und eingeschränkter Standardausstattung wählen zu
müssen. Hier sehen wir Potenzial, einen Mehrwert zu schaffen."
Der TITAN markiert den Einstieg in eine neue Produktreihe, mit der XGIMI gezielt
auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden und professionellen Anwendern eingeht.
Dabei bleibt der Hersteller seiner Philosophie treu: Technologie soll nicht nur
leistungsfähig, sondern auch zugänglich und praxistauglich sein.
Der TITAN wird am 4. September 2025 im Rahmen der ShowStoppers @ IFA vorgestellt
. Vom 5. bis 9. September ist der Projektor auf der IFA
(https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025) am Stand H21-117 zu sehen. Neben dem
neuen Modell erhalten Besucher auch einen Einblick in die weiteren Pläne des
Unternehmens im professionellen Segment.
Weitere Informationen finden Sie unter https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025
oder auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens.
Über XGIMI: Seit 2013 haben die hochmodernen XGIMI-Projektoren zahllosen
Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein wirklich immersives
audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern
wie Google, Harman Kardon und Texas Instruments baut XGIMI
All-in-One-Entertainment-Geräte, die durch ihre nutzerorientierte Philosophie
perfektioniert wurden. Durch branchenführende Innovationen, optimierte Setups
und einzigartige Designs ist XGIMI stets bestrebt, die besten Heim- und
tragbaren Projektoren zu entwickeln, damit jeder sie genießen kann. Erfahren Sie
mehr unter XGIMI Projector Technology (https://us.xgimi.com/) .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2745981/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2705098/Logo.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/xgimi-prasentiert-auf-der-ifa-2025-erstmals-einen-projektor-fur-d
en-professionellen-einsatz-302524145.html
Pressekontakt:
SCHWARTZ Public Relations,
xgimi@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180015/6093229
OTS: XGIMI
für private Anwender gesammelt", erklärt Apollo Zhong, CEO von XGIMI. "Viele
professionelle Nutzer stehen heute vor der Herausforderung, zwischen
überteuerter High-End-Technik und eingeschränkter Standardausstattung wählen zu
müssen. Hier sehen wir Potenzial, einen Mehrwert zu schaffen."
Der TITAN markiert den Einstieg in eine neue Produktreihe, mit der XGIMI gezielt
auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden und professionellen Anwendern eingeht.
Dabei bleibt der Hersteller seiner Philosophie treu: Technologie soll nicht nur
leistungsfähig, sondern auch zugänglich und praxistauglich sein.
Der TITAN wird am 4. September 2025 im Rahmen der ShowStoppers @ IFA vorgestellt
. Vom 5. bis 9. September ist der Projektor auf der IFA
(https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025) am Stand H21-117 zu sehen. Neben dem
neuen Modell erhalten Besucher auch einen Einblick in die weiteren Pläne des
Unternehmens im professionellen Segment.
Weitere Informationen finden Sie unter https://de.xgimi.com/pages/xgimi-ifa-2025
oder auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens.
Über XGIMI: Seit 2013 haben die hochmodernen XGIMI-Projektoren zahllosen
Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein wirklich immersives
audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. In Zusammenarbeit mit renommierten Partnern
wie Google, Harman Kardon und Texas Instruments baut XGIMI
All-in-One-Entertainment-Geräte, die durch ihre nutzerorientierte Philosophie
perfektioniert wurden. Durch branchenführende Innovationen, optimierte Setups
und einzigartige Designs ist XGIMI stets bestrebt, die besten Heim- und
tragbaren Projektoren zu entwickeln, damit jeder sie genießen kann. Erfahren Sie
mehr unter XGIMI Projector Technology (https://us.xgimi.com/) .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2745981/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2705098/Logo.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/xgimi-prasentiert-auf-der-ifa-2025-erstmals-einen-projektor-fur-d
en-professionellen-einsatz-302524145.html
Pressekontakt:
SCHWARTZ Public Relations,
xgimi@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180015/6093229
OTS: XGIMI
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte