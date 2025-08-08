    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's
    DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 359 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schnellrestaurantkette habe mit einem insbesondere international überraschend hohen Umsatzwachstum gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Amerikaner hätten von der Strategie profitiert, verstärkt auf Hühnchenprodukte zu setzen. Das Unternehmen reagiere zudem auf die Verbraucherstimmung. Die höhere Bewertung der Aktien im Vergleich zum Wettbewerb spiegele die globale Markenpräsenz und führende Position./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 262EUR auf Tradegate (08. August 2025, 17:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


