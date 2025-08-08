DXC eröffnet neues Büro in Buenos Aires und bekräftigt sein Engagement für Wachstum in Lateinamerika

DXC ist in Argentinien seit Jahrzehnten stark vertreten und unterstützt Kunden in wichtigen Branchen wie Banken, Einzelhandel, Fast Food, Fertigung sowie Reise und Transport. Der neue Standort wird als strategischer Knotenpunkt für die Go-to-Market-Teams und Führungskräfte von DXC aus den Bereichen Business Process Services, Cloud, ITO, Applications und Modern Workplace dienen. Außerdem wird das neue Büro als Zentrum für Kundenbetreuung und -betreuung fungieren, wodurch DXC seine Partnerschaften mit regionalen Kunden vertiefen und die Projektabwicklung beschleunigen kann.

ASHBURN, Virginia, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute die offizielle Eröffnung seines neuen Büros in Buenos Aires, Argentinien, bekannt und baut damit seine Präsenz in Lateinamerika weiter aus. Die moderne Einrichtung befindet sich in der Hauptstadt Buenos Aires und wurde konzipiert, um die Zusammenarbeit zu verbessern, Innovationen zu fördern und die regionale Wachstumsstrategie von DXC zu beschleunigen.

„Argentinien ist die Heimat eines außergewöhnlich talentierten Teams, dessen Fachwissen die Innovation weiter vorantreibt. Als wichtiger regionaler und globaler Knotenpunkt verbessert Buenos Aires unsere Fähigkeit, Kunden in verschiedenen Märkten mit Präzision, Agilität und modernsten Technologien zu bedienen. Dies ist ein überzeugendes Zeichen für unser langfristiges Engagement für hervorragende Leistungen", sagte Ricardo Ferreira, Geschäftsführer von DXC Latin America.

Laut IDC steht der argentinische IT-Dienstleistungsmarkt vor einem neuen Aufschwung, der eine breitere Welle der digitalen Transformation einläuten und die Rolle des Landes als Innovationszentrum in Lateinamerika stärken wird. Die Investitionen von DXC in der Region, darunter die Eröffnung einer neuen und erweiterten Niederlassung in Buenos Aires, spiegeln das langfristige Engagement des Unternehmens wider, Kunden und Talente in Argentinien zu unterstützen.

„Unser neues Büro in Buenos Aires ist mehr als nur ein physischer Raum; es ist eine strategische Investition in unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Zukunft", so Vanina Zanaboni, Argentina Country Leader bei DXC. „Diese Expansion spiegelt eine unserer wesentlichen Überzeugungen wider: bei allem, was wir tun, Spitzenleistungen zu erbringen."

Die Eröffnung in Buenos Aires folgt auf die kürzlich erfolgte Eröffnung eines Büros in Farnborough, dem Standort des DXC-Hubs für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Großbritannien, sowie eines neuen Büros in Toronto. Zusammengenommen spiegeln diese Investitionen das Engagement von DXC für Talente, Innovation und Kundenerfolg wider.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologiedienstleistungen. Wir sind ein zuverlässiger Partner vieler der innovativsten Unternehmen weltweit und entwickeln Lösungen, die Branchen und Unternehmen voranbringen. Unsere Experten für Engineering, Beratung und Technologie unterstützen Kunden dabei, ihre Systeme und Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren und zu modernisieren, ihre kritischsten Workloads zu verwalten, KI-gestützte Intelligenz in ihre Abläufe zu integrieren und Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter dxc.com.

