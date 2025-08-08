DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Bechtle benötige zur Zielerreichung noch ein starkes zweites Halbjahr mit weiteren Nachfrageimpulsen aus dem öffentlichen Bereich. Nach dem dritten Jahresviertel dürfte sich der Blick dann zunehmend auf 2026 richten. Das Unternehmen sollte vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren und wieder auf seinen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren können./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,52 % und einem Kurs von 40,48EUR auf Tradegate (08. August 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

