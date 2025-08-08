Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,40 Prozent auf 129,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,68 Prozent.

Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, legten Aktien insbesondere in der Eurozone deutlich zu. Vereinbart wurde der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bislang aber nicht genannt. Von der gestiegenen Risikoneigung war an den Anleihemärkten zunächst weniger zu spüren. Zumindest am Freitag gaben die Kurse nach.