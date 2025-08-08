    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit 'Freund' Putin spricht Indiens Premier Modi über die Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland und Indien verstärken Zusammenarbeit.
    • Modi lädt Putin zum jährlichen Gipfeltreffen ein.
    • Indien bleibt neutral im Ukraine-Konflikt.

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Russland und Indien wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Ministerpräsident Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin hätten bei einem Telefongespräch über den Fortschritt in den bilateralen Beziehungen beraten, teilte das Büro des indischen Regierungschefs mit. Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit betont, "die spezielle und privilegierte strategische Partnerschaft" zu vertiefen. Modi lud demnach den Kremlchef zum geplanten jährlichen russisch-indischen Gipfeltreffen in diesem Jahr nach Indien ein. Ein Termin dafür stand zunächst nicht fest.

    Modi nannte Putin auf der Plattform X seinen Freund. "Ich habe ihm dafür gedankt, mich über die jüngsten Entwicklungen zur Ukraine zu informieren." Details nannte Modi nicht. Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhält sich Neu-Delhi, das gleichermaßen gute Beziehungen zu Moskau und zum Westen pflegt, neutral. Laut seines Büros betonte Modi die Position Indiens, es müsse eine friedliche Lösung des Konflikts gefunden werden.

    Die Unterhaltung mit Putin erfolgte inmitten zunehmender Spannungen zwischen Indien und den USA in Handelsfragen. Die Regierung in Neu-Delhi kritisierte Washingtons Ankündigung als unfair, Indien wegen seiner Öl-Importe aus Russland mit neuen Zöllen zu belegen. Mit den angedrohten zusätzlichen Zöllen in Höhe von 25 Prozent würde sich der Satz für Indien auf insgesamt 50 Prozent verdoppeln./dg/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mit 'Freund' Putin spricht Indiens Premier Modi über die Ukraine Russland und Indien wollen ihre Zusammenarbeit verstärken. Ministerpräsident Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin hätten bei einem Telefongespräch über den Fortschritt in den bilateralen Beziehungen beraten, teilte das Büro des …