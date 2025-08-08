OpenAI enthüllt GPT-5: Das kann die neue KI

OpenAI hat am Donnerstag sein neues KI-Modell GPT-5 vorgestellt. Die GPT-Modelle von OpenAI sind das Rückgrat des beliebten Chatbots ChatGPT. GPT-5 wird laut Unternehmen allen 700 Millionen ChatGPT-Nutzern weltweit zur Verfügung stehen.

Der Release erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: Die größten Tech-Konzerne der Welt – Alphabet, Meta, Amazon und Microsoft (das OpenAI unterstützt) – haben ihre Investitionen in KI-Rechenzentren massiv erhöht. Sie planen, insgesamt fast 400 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr auszugeben – in der Hoffnung auf hohe Renditen.

"Bisher waren die Ausgaben von Unternehmen für KI eher verhalten, während Privatnutzer stark interessiert waren – vor allem durch den Hype um ChatGPT", sagt Wirtschaftsjournalist Noah Smith gegenüber Reuters. "Aber allein der Konsummarkt reicht nicht aus, um die massiven Investitionen in Rechenzentren zu rechtfertigen."

OpenAI positioniert GPT-5 gezielt für den unternehmerischen Einsatz. Neben Softwareentwicklung sei das Modell besonders leistungsfähig bei Textgenerierung, medizinischen Anfragen und Finanzthemen.

OpenAI-CEO Sam Altman betonte auf einer Pressekonferenz: "GPT-5 ist das erste Modell, bei dem man das Gefühl hat, man spricht mit einem echten Experten auf Doktor-Niveau – zu jedem erdenklichen Thema."

Eine der eindrucksvollsten Neuerungen: GPT-5 kann komplette Software in Echtzeit schreiben – allein auf Basis von Textanweisungen. OpenAI nennt das "Vibe Coding."

Zwei frühe Tester zeigten sich beeindruckt von den neuen Fähigkeiten in Mathematik, Wissenschaft und Programmierung – bemerkten aber, dass der Sprung nicht ganz so groß sei wie bei früheren Versionen.

Auch wenn GPT-5 große Fortschritte macht: Es kann Menschen noch nicht vollständig ersetzen. Die Fähigkeit, eigenständig zu lernen – entscheidend für echte menschliche Intelligenz – fehlt weiterhin.

OpenAI ist beim Versuch, durch bloßes „Hochskalieren“ der Modelle Fortschritte zu erzielen, an Grenzen gestoßen – etwa durch Datenmangel und technische Instabilitäten während monatelanger Trainingsphasen.

Doch ein neuer Weg öffnet sich: Mit "Test-Time Compute" wird GPT-5 in die Lage versetzt, bei besonders schwierigen Aufgaben mehr Rechenleistung einzusetzen, um tiefgreifendere Analysen durchzuführen – etwa bei komplexen mathematischen Fragestellungen.

GPT-5 funktioniert wie ein intelligenter Router: Erkennt es eine besonders schwierige Frage, aktiviert es automatisch mehr Rechenpower, um bessere Antworten zu liefern.

Zum ersten Mal erhalten Nutzer Zugang zu dieser Technologie – ein Schritt, den Altman als essenziell für OpenAIs Mission bezeichnet: "KI zum Nutzen der gesamten Menschheit."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion