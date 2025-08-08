DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer konkretisierten Ergebnisprognose von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Stahlhändler habe trotz eines herausfordernden Marktumfelds die operative Profitabilität verbessert und den strategischen Ausbau des höherwertigen Geschäfts weiter vorangetrieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis (Ebitda) und insbesondere das Nettoergebnis seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als wesentlicher Belastungsfaktor habe sich erneut das Europageschäft erwiesen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 6,16EUR auf Tradegate (08. August 2025, 17:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

