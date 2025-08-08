    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bergbaukonzern habe trotz Gegenwinds im Eisenerzgeschäft ein robustes Ergebnis erzielt, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Halbjahreszahlen. Er senkte aber seine Schätzungen. Die Ausschüttungsquote für die Zwischendividende von 50 Prozent sei trotz höherer Investitionen beibehalten und die Produktionsziele für 2025 bestätigt worden. Rio Tinto baue sein Portfolio an Kupfer- und Lithiumminen aus, was angesichts der weltweiten Energiewende, die zu einer steigenden Nachfrage führen sollte, positiv zu werten sei./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 52,96EUR auf Tradegate (08. August 2025, 17:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Robert Czerwensky
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,65£, was eine Steigerung von +21,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bergbaukonzern habe trotz Gegenwinds im Eisenerzgeschäft ein robustes Ergebnis erzielt, schrieb Robert Czerwensky am Freitag …