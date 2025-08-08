    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Ratspräsident

    Gaza-Entscheidung muss Konsequenzen haben

    Für Sie zusammengefasst
    • Costa fordert Konsequenzen für Israels Handeln.
    • Völkerrechtliche Prinzipien werden untergraben.
    • Humanitäre Hilfe muss ungehindert fließen.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Israels Entscheidung für eine Ausweitung des Gaza-Kriegs muss nach Ansicht von EU-Ratspräsident António Costa Konsequenzen für die gemeinsamen Beziehungen haben. Eine solche Operation untergrabe unter anderem grundlegende Prinzipien des Völkerrechts und universelle Werte.

    "Ich fordere die israelische Regierung dringend auf, ihre Entscheidung, Gaza-Stadt zu übernehmen, zu überdenken", teilte Costa mit. "Eine solche Entscheidung muss Konsequenzen für die Beziehungen zwischen der EU und Israel haben." Darüber müssten nun die EU-Staaten entscheiden.

    Die EU habe stets den barbarischen Anschlag vom 7. Oktober verurteilt und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert, schrieb Costa. Zudem betonte er, dass die Lage in Gaza dramatisch sei und sich durch die Entscheidung der israelischen Regierung weiter verschlechtern werde. Es brauche ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe./mjm/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
