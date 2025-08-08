Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 08.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.392,88USD pro Feinunze und notiert damit -0,12 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,37USD und damit +0,25 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,71USD und verzeichnet ein Plus von +0,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,06USD und verzeichnet ein Plus von +0,38 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.133,00 USD -1,90 % Platin 1.338,50 USD +0,04 % Kupfer London Rolling 9.777,45 USD +1,09 % Erdgas 3,021 USD -1,69 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,90 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.08.25, 17:29 Uhr.