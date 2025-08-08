    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen, T-Note-Future sinkt 0,21%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 4,28 Prozent.
    • Trump nominiert loyalen Berater Miran für Fed-Vorstand.
    US-Anleihen - Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,21 Prozent auf 111,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,28 Prozent.

    Die eher freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, wuchs die Zuversicht. Vereinbart wurde der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bislang aber nicht genannt.

    Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Fed schlug US-Präsident Trump mittlerweile eine Übergangslösung vor und nominierte seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran.

    "Miran gilt gegenüber Trump als loyal, ist für Protektionismus und gegen Globalisierung, gegen eine völlig unabhängige Fed und für einen schwachen US-Dollar und für den Mar-a-Lago-Accord", schreiben die Experten der Dekabank. Dies dürfte das Arbeitsklima im geldpolitischen Ausschuss der Fed stark verändern./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kursverluste Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,21 Prozent auf 111,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,28 Prozent. Die eher freundliche …