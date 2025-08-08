JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 135 auf 143 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic änderte am Freitag seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der Modekette Ende September leicht. Die Anpassungen seien weitgehend kosmetischer Natur./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 12,29EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 135

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

