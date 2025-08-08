JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 135 auf 143 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic änderte am Freitag seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der Modekette Ende September leicht. Die Anpassungen seien weitgehend kosmetischer Natur./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 12,29EUR auf Tradegate (08. August 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 135
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 135
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte