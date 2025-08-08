Morgan Stanley: Die US-Wirtschaft ist in einem neuen Bullenmarkt angekommen

In einem aktuellen Interview mit Bloomberg TV erklärte Wilson, dass Morgan Stanley davon ausgeht, die Wirtschaft habe sich über die letzten drei Jahre in einer Rezession befunden – diese sei jedoch im April zu Ende gegangen.

"Wir befinden uns jetzt in einem neuen Bullenmarkt – und die Aktivität an den Kapitalmärkten ist ein weiteres Indiz dafür, dass diese Einschätzung richtig sein dürfte."

Trotz möglicher Schwankungen und Rücksetzer im dritten Quartal sieht Wilson darin keinen Widerspruch zum übergeordneten Aufwärtstrend:

"Wir gehen davon aus, dass das dritte Quartal die größte Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur oder eine gewisse Abkühlung bietet. Aber eines ist klar: Wir stehen erst am Anfang dieses neuen Bullenmarkts – und deshalb sollte man Rücksetzer zum Einstieg nutzen."

Was braucht es, damit der Bullenmarkt weiterläuft? Wilson skizziert auch die Bedingungen, die aus seiner Sicht erfüllt sein müssen, damit der Bullenmarkt sich fortsetzt:

"Es braucht zwei Dinge: Erstens ein positives Wachstumsmomentum – das sehen wir derzeit insbesondere bei den Unternehmensgewinnen. Und zweitens eine Politik, die dieses Wachstum nicht ausbremst. Sowohl die Fiskal- als auch die Geldpolitik wirken aktuell unterstützend. Die US-Notenbank wird vielleicht kurzfristig die Zinsen nicht senken, aber alles deutet darauf hin, dass der nächste Schritt eine Senkung sein wird."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

