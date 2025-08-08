Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus

Schwarzer_Peter schrieb 05.08.25, 09:45

Hier mal das kleine Einmaleins der Pivotpunkte-Berechnung. Sollte jeder können, der sein Geld auf den Tisch legt. (Die Nuller-Gilde kann das nicht)



Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.

Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:

R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)

R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)

R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)

S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)

S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)

S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)

Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.

Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.