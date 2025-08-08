    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schloss bei 24.162,86 Punkten, -0,12% Freitag.
    • Wöchentlicher Anstieg von 3,15% trotz Kaufzurückhaltung.
    • Markt bleibt robust, Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs.
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine insgesamt starke Woche mit leichten Verlusten beendet. Der deutsche Leitindex ging 0,12 Prozent tiefer bei 24.162,86 Punkten aus dem Handel. Auf die gesamte Woche gerechnet ergibt sich ein Plus von 3,15 Prozent.

    Viele Marktteilnehmer hätten sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Gefahr von unliebsamen Nachrichten über das Wochenende bleibt latent vorhanden und sorgt für eine gewisse Kaufzurückhaltung." Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,52 Prozent auf 31.493,41 Punkte nach oben.

    Insgesamt zeige sich der Dax weiterhin sehr robust, schrieben die Experten der DZ Bank. Die überhitzte technische Konstellation hätten die Pessimisten nicht für sich nutzen können. Das Sommerloch habe zudem wohl ebenso wenig Einfluss auf das deutsche Börsenbarometer gehabt wie die weiterhin sehr ambitionierte Bewertung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Vielmehr treffe Fantasie mit Blick auf das Milliarden-Investitionspaket in Deutschland auf Hoffnungen, die aus dem anstehenden Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands resultierten. Nach Meinung der Marktteilnehmer gehe dieses mit der Aussicht auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges einher./la/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
