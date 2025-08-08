Aktien Frankfurt Schluss
Dax am Ende einer starken Woche leicht im Minus
- Dax schloss bei 24.162,86 Punkten, -0,12% Freitag.
- Wöchentlicher Anstieg von 3,15% trotz Kaufzurückhaltung.
- Markt bleibt robust, Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine insgesamt starke Woche mit leichten Verlusten beendet. Der deutsche Leitindex ging 0,12 Prozent tiefer bei 24.162,86 Punkten aus dem Handel. Auf die gesamte Woche gerechnet ergibt sich ein Plus von 3,15 Prozent.
Viele Marktteilnehmer hätten sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Gefahr von unliebsamen Nachrichten über das Wochenende bleibt latent vorhanden und sorgt für eine gewisse Kaufzurückhaltung." Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,52 Prozent auf 31.493,41 Punkte nach oben.
Insgesamt zeige sich der Dax weiterhin sehr robust, schrieben die Experten der DZ Bank. Die überhitzte technische Konstellation hätten die Pessimisten nicht für sich nutzen können. Das Sommerloch habe zudem wohl ebenso wenig Einfluss auf das deutsche Börsenbarometer gehabt wie die weiterhin sehr ambitionierte Bewertung anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Vielmehr treffe Fantasie mit Blick auf das Milliarden-Investitionspaket in Deutschland auf Hoffnungen, die aus dem anstehenden Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands resultierten. Nach Meinung der Marktteilnehmer gehe dieses mit der Aussicht auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges einher./la/he
Der Index wurde gestern zügig mit einer fetten grünne Kerze aus dem Dreieck nach oben gespült, bis zur oberen Kanalkante, da kurzer Stop und weiter up bis knapp an die 24400. Da etwas seitwärts )RSI war überkauft), um dann Gewinne vom Tisch zu nehmen. An der GD20 stabilisierte es sich und die Kurse zogen wieder an. IG taxt aktuell einen Kurs von 24240 rum, das liegt minimal über dem Xetraschluss von 1730. Indikatoren lassen zaghafte bullische szenarien zu, somit Ziel oben 24533 wenn der resist bei 24350 raus genommen werden kann. Dann haben wir ein DT und ob es dann zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt, bleibt abzuwarten.
PS: RWE kann seine Box (oben 36,75)nicht verlassen, es wird von den Bären zurück gezogen. Hier ist Geduld gefragt.
Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.
Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:
R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)
R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)
R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)
S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)
S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)
S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)
Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.
Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.