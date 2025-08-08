    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnder Armour Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Under Armour Registered (A)
    JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 6 auf 5 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportbekleidungsherstellers habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Matthew Boss am Freitag nach der Zahlenvorlage. Mit der Prognose für das zweite habe das Unternehmen die Markterwartungen erheblich verfehlt./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,40 % und einem Kurs von 4,475EUR auf Tradegate (08. August 2025, 17:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Boss
    Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 6
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


