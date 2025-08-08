    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.08.2025

    Am 08.08.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -5,31 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2025

    Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,31 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,98 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +161,34 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,06 %
    1 Monat -9,43 %
    3 Monate +26,98 %
    1 Jahr +169,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Hensoldt Aktie, die durch Vergleiche mit Rheinmetall, Marktstimmung und geopolitische Faktoren beeinflusst wird. Die Bewertung und das Wachstumspotenzial von Hensoldt werden analysiert, wobei die innovative Rolle im Verteidigungssektor hervorgehoben wird. Spekulationen über zukünftige Kursbewegungen sind präsent, mit optimistischen Prognosen. Analystenmeinungen und strategische Aufträge, wie die Lieferung von Radaren an die Ukraine, unterstützen die positive Einschätzung.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,82 Mrd.EUR wert.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    HENSOLDT

    -5,59 %
    -4,87 %
    -9,61 %
    +27,19 %
    +168,81 %
    +276,56 %
    +413,86 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



