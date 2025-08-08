Abu Dhabi rüstet die „The Games of the Future 2025" (die Spiele der Zukunft 2025) mit einer Reihe Phygital-Disziplinen aus

Es lockt ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar bei einer globalen Show, die physische Fähigkeiten und digitale Meisterschaft vereint

11 Phygital-Disziplinen angekündigt: Abu Dhabi bereitet sich auf den Empfang von Phygital-Athleten und -Fans im Dezember vor

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- „The Games of the Future 2025" – die Spiele der Zukunft 2025 – werden den globalen Sportkalender mit einem hochkarätigen Aufgebot Phygital-Disziplinen beleben; eine Verschmelzung von physischer Athletik und immersivem digitalen Gameplay. Vom 18. bis 23. Dezember findet im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) ein hybrides Turnier statt, bei dem sich die weltbesten Phygital-Athleten sechs Tage lang in 11 hochmodernen Disziplinen messen.

Bei einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen Dollar werden Phygital Clubs und Athleten aus der ganzen Welt um das Recht, in ihrer jeweiligen Disziplin Meister zu werden, kämpfen.

Die Games of the Future sind der Höhepunkt des phygitalen Sportkalenders, und jedes Element des Turniers ist so konzipiert, dass es sowohl das physische als auch das digitale Publikum anspricht. Die 11 Disziplinen, die bei der Veranstaltung ausgetragen werden, sind:

Phygital Football : Beginnt mit einem Fußball-Videospiel, bevor die Athleten auf einem Spielfeld Fußball spielen

: Beginnt mit einem Fußball-Videospiel, bevor die Athleten auf einem Spielfeld Fußball spielen Phygital Basketball : Eine Runde Basketball-Videospiel, gefolgt von physischen Aktionen auf dem Spielfeld

: Eine Runde Basketball-Videospiel, gefolgt von physischen Aktionen auf dem Spielfeld Phygital Fighting: Die Athleten treten zunächst in einem Kampf-Videospiel an und setzen den Kampf anschließend in einer physischen Arena fort

Die Athleten treten zunächst in einem Kampf-Videospiel an und setzen den Kampf anschließend in einer physischen Arena fort Phygital Dancing : Athleten passen ihre Live-Bewegungen an ein interaktives Rhythmus-Videospiel an

: Athleten passen ihre Live-Bewegungen an ein interaktives Rhythmus-Videospiel an Phygital Shooter: Clubs treten in einer digitalen Shooter-Runde gegeneinander an, gefolgt von einer Runde Lasertag

Clubs treten in einer digitalen Shooter-Runde gegeneinander an, gefolgt von einer Runde Lasertag Battle Royale : Ein Wettkampfsformat, bei dem Clubs darum kämpfen, als Letzter übrig zu bleiben

: Ein Wettkampfsformat, bei dem Clubs darum kämpfen, als Letzter übrig zu bleiben MOBA PC : Ein „Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier am PC

: Ein „Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier am PC MOBA Mobile : Ein „Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier, das auf dem Handy gespielt wird

: Ein „Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier, das auf dem Handy gespielt wird Drone Racing: Piloten navigieren Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit Hilfe von Ego-Sicht-Headsets durch einen Hindernisparcours

Piloten navigieren Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit Hilfe von Ego-Sicht-Headsets durch einen Hindernisparcours VR Games : Virtuelle Umgebungen, in denen Spieler auf ihre Reflexe und ihr räumliches Bewusstsein angewiesen sind

: Virtuelle Umgebungen, in denen Spieler auf ihre Reflexe und ihr räumliches Bewusstsein angewiesen sind Battle of Robots: Ferngesteuerte Roboter treten in rasanten Kopf-an-Kopf-Kämpfen gegeneinander an

Um in diesen Disziplinen an der Spitze zu stehen, bedarf es einer neuen Klasse von Athleten, die körperliche Fähigkeiten und digitales Geschick miteinander verbinden sowie unter hohem Druck in einem bahnbrechenden und aufregenden neuen Veranstaltungsformat auftreten, das Fans jeden Alters anziehen wird.