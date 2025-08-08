DZ BANK stuft Zurich Insurance Group auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zurich von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 655 auf 505 Franken je Aktie gesenkt. Der Versicherer habe ein insgesamt solides Halbjahresergebnis ausgewiesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach der Zahlenvorlage. Durch den aufkommenden Preisdruck im besonders wichtigen Firmenkundengeschäft trübten sich die Aussichten aber ein. Die Zurich-Aktie sei im Vergleich mit der Konkurrenz und auch im historischen Vergleich hoch bewertet./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 609,6EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 18:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 640,92 CHF , was eine Steigerung von +11,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer