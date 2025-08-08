UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Nach den klar verfehlten Marktschätzungen für das zweite Geschäftsquartal dürften die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie des Sportbekleidungsherstellers im Gesamtjahr signifikant sinken, schrieb Jay Sole am Freitag nach der Zahlenvorlage. Die niedrige Bewertung dürfte aktuell kaum stützen und die Stimmung gegenüber der Aktie weiter trüb bleiben./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,83 % und einem Kurs von 4,45EUR auf Tradegate (08. August 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

