UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Nach den klar verfehlten Marktschätzungen für das zweite Geschäftsquartal dürften die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie des Sportbekleidungsherstellers im Gesamtjahr signifikant sinken, schrieb Jay Sole am Freitag nach der Zahlenvorlage. Die niedrige Bewertung dürfte aktuell kaum stützen und die Stimmung gegenüber der Aktie weiter trüb bleiben./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,83 % und einem Kurs von 4,45EUR auf Tradegate (08. August 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 8
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 8
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte