James Howells: Auf der Suche nach 1.000.000.000 US-Dollar auf der Mülldeponie

James Howells, der Mann hinter der wohl berühmtesten Bitcoin-Panne der Welt, machte seine Pläne öffentlich in einem Beitrag auf X.

Stell dir vor, du bist reich, aber eigentlich doch nicht. Ein Brite, der vor fast zehn Jahren versehentlich eine Festplatte mit rund 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin entsorgte, startet nun einen neuen Vorstoß: Er will seine verlorene BTC-Stash vollständig tokenisieren.

Man weiß nicht, wie die Geschichte weiter ausgegangen wäre, hätte Howells die Festplatte nicht verloren. Vielleicht hätte er den Bitcoin bei einem Stand von 5000 US-Dollar auch verkauft. Denn der Kurs des Bitcoin lag damals bei 0,005 US-Dollar pro Bitcoin, als Howells die 8000 Bitcoin kaufte. Denn dann wären seine Bitcoin 40.000.000 US-Dollar wert gewesen. Hätte, hätte, Fahrradkette, man weiß es nicht.

Obwohl er bereits mehrfach von der Stadtverwaltung Newport abgewiesen wurde – seine Suche nach der Festplatte auf der örtlichen Mülldeponie wurde nie genehmigt – will er jetzt neue Wege gehen.

"Seit über 12 Jahren versuche ich alles, um mit dem Stadtrat von Newport ins Gespräch zu kommen: öffentliche Vorschläge, Beteiligungsmodelle, Mediation, rechtliche Schritte und ein formelles Angebot über 25 Millionen US-Dollar. Eine Milliarde Dollar – und alles wurde ignoriert. Keine Antwort. Keine Logik. Keine Führung. Sie wollen, dass ich aufgebe. Aber ich bin fertig damit, um Erlaubnis zu bitten."

Stattdessen kündigte Howells nun an, die komplette Wallet – also die 8.000 Bitcoin – in einer neuen Blockchain namens Ceiniog Coin zu tokenisieren, die noch Ende 2025 starten soll.

"Ich tokenisiere das gesamte Wallet – 8.000 Bitcoin – in 800 Milliarden Ceiniog Coin, 1:1 im Wert pro Satoshi."

Das Heißt: Howells besitzt 8.000 Bitcoin, kommt aber nicht mehr ran. Diese 8.000 Bitcoin bestehen aus 800 Milliarden Satoshi (kleinste BTC-Einheit). Er erstellt 800 Milliarden neue digitale Ceiniog-Coins – jeder davon steht symbolisch für 1 Satoshi. Die Ceiniog-Coins kann er verkaufen oder handeln, auch wenn er die echten Bitcoin nicht mehr hat.

Fraglich ist natürlich auch, ob er sie je hatte.

Er sagt: "An all die etablierten Wächter, die mich über ein Jahrzehnt lang blockierten: Ihr könnt Tore versperren. Ihr könnt Gerichte füllen. Aber ihr könnt nicht die Blockchain aufhalten. Krypto hat längst gewonnen. Ceiniog kommt – und eure Welt bricht zusammen."

Bereits im Jahr 2021 hatte Howells der Stadt angeblich 70 Millionen US-Dollar angeboten, um auf der Mülldeponie nach seiner Festplatte suchen zu dürfen – aus Umweltschutzgründen wurde ihm jedoch erneut eine Absage erteilt.

Im Februar 2025 wurde schließlich bekannt, dass die Deponie im Verlauf des Haushaltsjahres 2025–2026 dauerhaft geschlossen werden soll.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion