TCL SunPower Global und Energia Italia starten strategische Vertriebspartnerschaft

MAILAND und CAMPOBELLO DI MAZARA, Italien, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein führender Anbieter innovativer Solarenergielösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Energia Italia geschlossen – einem der renommiertesten Distributoren Italiens für Solarenergielösungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich.

Gemeinsam mehr Zugang zu leistungsstarker Solartechnologie für private, gewerbliche und industrielle Kunden schaffen

Im Rahmen der Kooperation vertreibt Energia Italia künftig das gesamte Portfolio an TCL-Solarmodulen und bietet italienischen Installateuren vielseitige, praxisgerechte Produkte mit attraktiven Garantien.

Starker Partner für den italienischen Markt

Energia Italia ist bekannt für tiefes Marktverständnis, enge Beziehungen zu Installateuren und ein starkes Engagement in Schulung und Marketingunterstützung. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner, um TCL Solar in Italien zu etablieren.

Bei einem Besuch der Produktionsstätten und der Unternehmenszentrale von TCL in China bestätigte das Management von Energia Italia seine Unterstützung für die Vision von TCL – und sein Vertrauen, dass sich die Marke als feste Größe auf dem italienischen Markt positionieren kann.

„Mit Energia Italia können wir jeden Marktkanal – und damit auch jeden Endkunden – besser bedienen als unsere Wettbewerber", sagt Steven Zhang, General Manager von TCL SunPower Global. „Dank eines Distributors, der die Bedürfnisse italienischer Installateure und Hausbesitzer genau kennt, stellen wir sicher, dass TCL-Solarprodukte nicht nur verfügbar sind, sondern auch mit kompetenter Beratung und zuverlässigem Service angeboten werden. Gemeinsam erleichtern wir den Umstieg auf saubere Energie – sicher, einfach und mit vollem Vertrauen."

Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie

Die Partnerschaft fügt sich in die übergeordnete Strategie von TCL ein, seine Präsenz im Energiemarkt konsequent auszubauen. Die TCL Group, Muttergesellschaft von TCL SunPower Global, erweitert ihr Angebot an Energielösungen – von Solar über Klimatisierung bis hin zu Wärmepumpentechnologien – durch die Zusammenarbeit mit starken, zukunftsorientierten Partnern.

Nach der Übernahme von Energia Italia durch die Gruppo Marigliano gewinnt die Kooperation zusätzlich an Reichweite und Schlagkraft. Ziel ist es, TCL-Solarlösungen in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen der Gruppo Marigliano landesweit einzuführen und diese mit maßgeschneiderten Angeboten für die regionalen Marktbedürfnisse zu kombinieren.

„TCL SunPower Global passt perfekt zu den ambitionierten Zielen unserer neuen Unternehmensphase", erklärt Giuseppe Maltese, Sales Director von Energia Italia S.p.A. „Besonders überzeugt uns die klare, einheitliche Strategie über alle Vertriebskanäle hinweg – getragen von Menschen, die unsere Vision teilen. Diese Zusammenarbeit eröffnet uns neue Wachstumschancen und erweitert unser Kundenportfolio erheblich."

Über TCL SunPower Global

TCL SunPower Global ist Teil der TCL Group und zählt weltweit zu den führenden Anbietern innovativer Solarenergielösungen. Millionen Hausbesitzer, Unternehmen und Energieversorger vertrauen auf unsere Technologien. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Solarbranche treiben wir den globalen Wandel hin zu sauberer, erneuerbarer Energie voran – für eine nachhaltige, vernetzte Zukunft.

Weitere Informationen unter sunpowerglobal.com und auf LinkedIn.

Über Energia Italia

Energia Italia ist Teil der Gruppo Marigliano, Italiens Marktführer im Vertrieb von Elektro- und Sanitärtechnik mit 3.000 Mitarbeitern, 1,4 Mrd. EUR Jahresumsatz, 14 Unternehmen und 127 Niederlassungen. Seit über 20 Jahren spezialisiert auf erneuerbare Energien und Energieautonomie, hat sich Energia Italia als feste Größe für tausende italienische Installateure etabliert – mit Fokus auf hochwertige Technologien und die Ausbildung von Fachleuten im Bereich Photovoltaik.

Weitere Informationen unter energiaitalia.info und auf LinkedIn.

