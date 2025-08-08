    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    BAADER BANK stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 80,02EUR auf Tradegate (08. August 2025, 18:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Konstantin Wiechert
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 116
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
