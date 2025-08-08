Apple Aktie auf Höhenflug - 08.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Apple Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -22,13 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat +6,43 % 3 Monate +8,53 % 1 Jahr -1,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Apple Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Apples Ankündigung, 600 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion zu investieren, um Zölle zu vermeiden und die heimische Fertigung zu stärken. Dies führte zu einem Kursanstieg der Aktie. Zudem wird die fehlende KI-Strategie kritisiert, obwohl Tim Cook betont, dass Apple in KI investieren will. Die Diskussion umfasst auch die Auswirkungen von Zöllen und die strategische Bedeutung der Investitionen für Apples Bewertung.

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,92 Bil.EUR wert.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute vielfältig: Während der DAX leicht nachgibt, zeigen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte positive Tendenzen. Welche Unternehmen dabei besonders herausstechen, erfahren Sie hier.

Apple-Chef Tim Cook kommt mit einem großen Geschenk ins Weiße Haus. Und US-Präsident Trump kündigt Ausnahmen von den Einfuhrzöllen für Unternehmen an, die ihre Produktion in den USA ausbauen.

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.