ANALYSE-FLASH
Baader Bank hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel runter auf 100 Euro
- Baader Bank stuft Symrise von "Add" auf "Buy" hoch.
- Kursziel gesenkt von 116 auf 100 Euro.
- Bewertungsabschlag zu Wettbewerbern nicht gerechtfertigt.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 80,10 auf Tradegate (08. August 2025, 19:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +12,25 %/+50,91 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 100 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo Huta,
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Guten abend !