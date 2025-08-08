    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die erhöhten Ziele für den diesjährigen Nettozinsertrag seien bereits in ihren Schätzungen weitgehend berücksichtigt gewesen, aber auch die längerfristigen Aussichten erschienen nun besser, schrieb Anke Reingen am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sie hob ihre Prognosen leicht an./rob/ajx/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 34,47EUR auf Tradegate (08. August 2025, 19:12 Uhr) gehandelt.




