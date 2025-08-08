Donald Trump scheint ernsthaft zu glauben, dass die Aktienmärkte seine Zölle als großen Positiv-Faktor sehen, weil sie in der Nähe der Allzeithochs handeln. Das zeigt, dass eben diese Aktienmärkte ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen - sie versagen also. Denn die Trump-Zölle werden massive wirtschaftliche Schäden für Firmen und Konsumenten anrichten - das sieht man bereits in den Daten. Und es wird noch schlimmer, denn seit gestern sind diese Zölle von 10% (außer China) auf zwischen 15% und 50% gestiegen. Dieses Versagen zeigt sich auch heute wieder: offenkundig will die Trump-Regierung mit Putin einigen, den bestehenden Frontverlauf einzufrieren - woraufhin die Aktienmärkte zulegten. Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa wäre das herber Schlag..

Hinweise aus Video:

1. Trump-Zölle treffen Europa hart – zwei konkrete Beispiele

2. Wirtschaft crasht durch Klimawandel? Neue Studie sägt an Horror-Szenario

Das Video "Trump: "Zölle riesig positiv für Aktienmärkte" - nie mehr TACO?" sehen Sie hier..