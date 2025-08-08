    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Trump: "Zölle riesig positiv für Aktienmärkte" - nie mehr TACO?

    Donald Trump scheint ernsthaft zu glauben, dass die Aktienmärkte seine Zölle als großen Positiv-Faktor sehen, weil sie in der Nähe der Allzeithochs handeln

    Donald Trump scheint ernsthaft zu glauben, dass die Aktienmärkte seine Zölle als großen Positiv-Faktor sehen, weil sie in der Nähe der Allzeithochs handeln. Das zeigt, dass eben diese Aktienmärkte ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen - sie versagen also. Denn die Trump-Zölle werden massive wirtschaftliche Schäden für Firmen und Konsumenten anrichten - das sieht man bereits in den Daten. Und es wird noch schlimmer, denn seit gestern sind diese Zölle von 10% (außer China) auf zwischen 15% und 50% gestiegen. Dieses Versagen zeigt sich auch heute wieder: offenkundig will die Trump-Regierung mit Putin einigen, den bestehenden Frontverlauf einzufrieren - woraufhin die Aktienmärkte zulegten. Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa wäre das herber Schlag..

    Hinweise aus Video:

    1. Trump-Zölle treffen Europa hart – zwei konkrete Beispiele

    2. Wirtschaft crasht durch Klimawandel? Neue Studie sägt an Horror-Szenario

     

    Das Video "Trump: "Zölle riesig positiv für Aktienmärkte" - nie mehr TACO?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
