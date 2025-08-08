    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden ließen derweil darauf schließen, dass das Risiko einer Unterinvestition in Künstliche Intelligenz (KI) wahrscheinlich größer sei als das Risiko einer Überinvestition in KI. Nach Auffassung des Experten sollte SAP den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die Aufrechterhaltung der Führungsposition in diesem Bereich legen und nicht auf Margensteigerungen./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 250,6EUR auf Tradegate (08. August 2025, 19:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Charles Brennan
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00, was eine Steigerung von +15,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, …