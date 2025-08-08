JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden ließen derweil darauf schließen, dass das Risiko einer Unterinvestition in Künstliche Intelligenz (KI) wahrscheinlich größer sei als das Risiko einer Überinvestition in KI. Nach Auffassung des Experten sollte SAP den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die Aufrechterhaltung der Führungsposition in diesem Bereich legen und nicht auf Margensteigerungen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 250,6EUR auf Tradegate (08. August 2025, 19:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Charles Brennan
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
