1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH - Ausbau des digitalen Informationsportfolios im Bereich Mobilität (FOTO)
Schwanstetten (ots) - Mit Wirkung zum 8. August 2025 hat die 1337 UGC GmbH das
Internetportal ich-tanke.de vollständig von der NOLIS GmbH übernommen. Die
Plattform, die seit über einem Jahrzehnt zu den etablierten Onlineangeboten rund
um aktuelle Kraftstoffpreise zählt, erweitert das breit gefächerte
Informationsangebot der 1337 UGC um ein stark nachgefragtes Themenfeld im
Bereich Mobilität und Verbraucherinformation.
ich-tanke.de wurde im November 2014 von der NOLIS GmbH ins Leben gerufen und
gilt als echtes Internet-Urgestein. Die Website ermöglicht es Nutzerinnen und
Nutzern, aktuelle Benzin- und Dieselpreise an Tankstellen in ihrer Umgebung
schnell und zuverlässig abzurufen - stationär wie mobil. Neben Preistransparenz
bietet das Portal auch umfangreiche Filter- und Vergleichsmöglichkeiten und
zählt seit Jahren zu den meistgenutzten Tankpreisübersichten im
deutschsprachigen Raum.
Mit der Integration von ich-tanke.de in das bestehende Portfolio baut die 1337
UGC GmbH ihre Position als Betreiber reichweitenstarker, nutzerzentrierter
Informationsportale weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Schwanstetten bei
Nürnberg erreicht mit Angeboten wie Woxikon.de , Wort-Suchen.de oder
Einfach-Sparsam.de monatlich über 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und
verzeichnet mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe. Neben Sprachportalen und
Gutscheinangeboten zählen auch digitale Ratgeber und Suchdienste zu den
zentralen Geschäftsfeldern. Mit der kürzlich übernommenen MeinTurnierplan GmbH
ist die 1337 UGC GmbH zudem Marktführer im Bereich SaaS-Lösungen für die
Erstellung von Sportturnieren.
" ich-tanke.de ergänzt unser bestehendes Portfolio auf ideale Weise", erklärt
Christoph Kilz , Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH. "Als langjähriger Nutzer des
Portals sehe ich großes Potenzial darin, die Plattform technologisch und
inhaltlich weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen einen schnellen und
einfachen Zugang zu aktuellen Spritpreisen zu ermöglichen."
Das Kerngeschäft der NOLIS GmbH liegt im Bereich kommunaler Digitalisierung. Sie
begleitet derzeit über 400 Kommunen in ganz Deutschland bei der digitalen
Transformation. Mit innovativer Software, individueller Beratung und umfassender
Prozesskompetenz gehört NOLIS seit Jahren zu den führenden Akteuren im Bereich
E-Government und digitale Verwaltungsservices.
Mit dem Erwerb von ich-tanke.de setzt die 1337 UGC GmbH ihren Wachstumskurs
konsequent fort und unterstreicht ihren Anspruch, relevante und alltagsnahe
Online-Services für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern anzubieten - vom
Sprachportal über SaaS-Lösungen bis hin zu digitalen Verbrauchertools.
Pressekontakt:
1337 UGC GmbH
Am Sägerhof 3
D-90506 Schwanstetten
Herr Dominik Jaworski
tel: +49 9170 9465 205
e-mail: mailto:dominik.jaworski@1337ugc.de
internet: https://www.1337ugc.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104200/6093287
OTS: 1337 UGC GmbH
