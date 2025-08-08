    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH - Ausbau des digitalen Informationsportfolios im Bereich Mobilität (FOTO)

    Schwanstetten (ots) - Mit Wirkung zum 8. August 2025 hat die 1337 UGC GmbH das
    Internetportal ich-tanke.de vollständig von der NOLIS GmbH übernommen. Die
    Plattform, die seit über einem Jahrzehnt zu den etablierten Onlineangeboten rund
    um aktuelle Kraftstoffpreise zählt, erweitert das breit gefächerte
    Informationsangebot der 1337 UGC um ein stark nachgefragtes Themenfeld im
    Bereich Mobilität und Verbraucherinformation.

    ich-tanke.de wurde im November 2014 von der NOLIS GmbH ins Leben gerufen und
    gilt als echtes Internet-Urgestein. Die Website ermöglicht es Nutzerinnen und
    Nutzern, aktuelle Benzin- und Dieselpreise an Tankstellen in ihrer Umgebung
    schnell und zuverlässig abzurufen - stationär wie mobil. Neben Preistransparenz
    bietet das Portal auch umfangreiche Filter- und Vergleichsmöglichkeiten und
    zählt seit Jahren zu den meistgenutzten Tankpreisübersichten im
    deutschsprachigen Raum.

    Mit der Integration von ich-tanke.de in das bestehende Portfolio baut die 1337
    UGC GmbH ihre Position als Betreiber reichweitenstarker, nutzerzentrierter
    Informationsportale weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Schwanstetten bei
    Nürnberg erreicht mit Angeboten wie Woxikon.de , Wort-Suchen.de oder
    Einfach-Sparsam.de monatlich über 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und
    verzeichnet mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe. Neben Sprachportalen und
    Gutscheinangeboten zählen auch digitale Ratgeber und Suchdienste zu den
    zentralen Geschäftsfeldern. Mit der kürzlich übernommenen MeinTurnierplan GmbH
    ist die 1337 UGC GmbH zudem Marktführer im Bereich SaaS-Lösungen für die
    Erstellung von Sportturnieren.

    " ich-tanke.de ergänzt unser bestehendes Portfolio auf ideale Weise", erklärt
    Christoph Kilz , Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH. "Als langjähriger Nutzer des
    Portals sehe ich großes Potenzial darin, die Plattform technologisch und
    inhaltlich weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen einen schnellen und
    einfachen Zugang zu aktuellen Spritpreisen zu ermöglichen."

    Das Kerngeschäft der NOLIS GmbH liegt im Bereich kommunaler Digitalisierung. Sie
    begleitet derzeit über 400 Kommunen in ganz Deutschland bei der digitalen
    Transformation. Mit innovativer Software, individueller Beratung und umfassender
    Prozesskompetenz gehört NOLIS seit Jahren zu den führenden Akteuren im Bereich
    E-Government und digitale Verwaltungsservices.

    Mit dem Erwerb von ich-tanke.de setzt die 1337 UGC GmbH ihren Wachstumskurs
    konsequent fort und unterstreicht ihren Anspruch, relevante und alltagsnahe
    Online-Services für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern anzubieten - vom
    Sprachportal über SaaS-Lösungen bis hin zu digitalen Verbrauchertools.

    Pressekontakt:

    1337 UGC GmbH
    Am Sägerhof 3
    D-90506 Schwanstetten

    Herr Dominik Jaworski
    tel: +49 9170 9465 205
    e-mail: mailto:dominik.jaworski@1337ugc.de
    internet: https://www.1337ugc.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104200/6093287
    OTS: 1337 UGC GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH - Ausbau des digitalen Informationsportfolios im Bereich Mobilität (FOTO) Mit Wirkung zum 8. August 2025 hat die 1337 UGC GmbH das Internetportal ich-tanke.de vollständig von der NOLIS GmbH übernommen. Die Plattform, die seit über einem Jahrzehnt zu den etablierten Onlineangeboten rund um aktuelle Kraftstoffpreise zählt, …