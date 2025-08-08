Börsen Update
Börsen Update USA - 08.08. - US Tech 100 stark +0,88 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 44.200,78 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Apple +4,62 %, Cisco Systems +2,82 %, Unitedhealth Group +2,21 %, Johnson & Johnson +1,67 %, Chevron Corporation +1,61 %
Flop-Werte: IBM -2,63 %, McDonald's -0,82 %, Nike (B) -0,67 %, Amazon -0,33 %, Salesforce -0,25 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.596,68 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: Gilead Sciences +6,51 %, Micron Technology +5,31 %, AppLovin Registered (A) +4,94 %, Apple +4,62 %, Atlassian Registered (A) +3,37 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -13,90 %, Take-Two Interactive Software -6,94 %, Warner Bros. Discovery (A) -5,07 %, DoorDash Registered (A) -4,36 %, Axon Enterprise -3,00 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.389,58 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: Gen Digital +9,05 %, Albemarle +6,70 %, Gilead Sciences +6,51 %, Micron Technology +5,31 %, Apple +4,62 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -13,90 %, Block (A) -12,45 %, Expedia Group -11,42 %, GoDaddy Registered (A) -8,40 %, Akamai Technologies -7,66 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.