Börsen Update USA - 08.08. - US Tech 100 stark +0,88 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.200,78 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Apple +4,62 %, Cisco Systems +2,82 %, Unitedhealth Group +2,21 %, Johnson & Johnson +1,67 %, Chevron Corporation +1,61 %

Flop-Werte: IBM -2,63 %, McDonald's -0,82 %, Nike (B) -0,67 %, Amazon -0,33 %, Salesforce -0,25 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.596,68 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +6,51 %, Micron Technology +5,31 %, AppLovin Registered (A) +4,94 %, Apple +4,62 %, Atlassian Registered (A) +3,37 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -13,90 %, Take-Two Interactive Software -6,94 %, Warner Bros. Discovery (A) -5,07 %, DoorDash Registered (A) -4,36 %, Axon Enterprise -3,00 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.389,58 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Gen Digital +9,05 %, Albemarle +6,70 %, Gilead Sciences +6,51 %, Micron Technology +5,31 %, Apple +4,62 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -13,90 %, Block (A) -12,45 %, Expedia Group -11,42 %, GoDaddy Registered (A) -8,40 %, Akamai Technologies -7,66 %