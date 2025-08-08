Fresenius - Aktie zieht deutlich an - 08.08.2025

Mit einer Performance von +4,13 % konnte die Fresenius Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fresenius Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,60 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Aktie damit um +0,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fresenius +25,94 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Fresenius Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,56 % 1 Monat -0,39 % 3 Monate -2,60 % 1 Jahr +36,61 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,75 Mrd.EUR wert.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute vielfältig: Während der DAX leicht nachgibt, zeigen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte positive Tendenzen. Welche Unternehmen dabei besonders herausstechen, erfahren Sie hier.

Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.163 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem …

Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im DAX.

Fresenius Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.