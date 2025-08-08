Abu Dhabi rüstet die "The Games of the Future 2025" (die Spiele der Zukunft 2025) mit einer Reihe Phygital-Disziplinen aus

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - 11

"The Games of the Future 2025" - die Spiele der Zukunft 2025 - werden denglobalen Sportkalender mit einem hochkarätigen Aufgebot Phygital-Disziplinenbeleben; eine Verschmelzung von physischer Athletik und immersivem digitalenGameplay. Vom 18. bis 23. Dezember findet im Abu Dhabi National ExhibitionCentre (ADNEC) ein hybrides Turnier statt, bei dem sich die weltbestenPhygital-Athleten sechs Tage lang in 11 hochmodernen Disziplinen messen.Bei einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen Dollar werden Phygital Clubs undAthleten aus der ganzen Welt um das Recht, in ihrer jeweiligen Disziplin Meisterzu werden, kämpfen.Die Games of the Future sind der Höhepunkt des phygitalen Sportkalenders, undjedes Element des Turniers ist so konzipiert, dass es sowohl das physische alsauch das digitale Publikum anspricht. Die 11 Disziplinen, die bei derVeranstaltung ausgetragen werden, sind:- Phygital Football : Beginnt mit einem Fußball-Videospiel, bevor die Athletenauf einem Spielfeld Fußball spielen- Phygital Basketball : Eine Runde Basketball-Videospiel, gefolgt von physischenAktionen auf dem Spielfeld- Phygital Fighting: Die Athleten treten zunächst in einem Kampf-Videospiel anund setzen den Kampf anschließend in einer physischen Arena fort- Phygital Dancing : Athleten passen ihre Live-Bewegungen an ein interaktivesRhythmus-Videospiel an- Phygital Shooter: Clubs treten in einer digitalen Shooter-Runde gegeneinanderan, gefolgt von einer Runde Lasertag- Battle Royale : Ein Wettkampfsformat, bei dem Clubs darum kämpfen, als Letzterübrig zu bleiben- MOBA PC : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier am PC- MOBA Mobile : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier, das auf dem Handygespielt wird- Drone Racing: Piloten navigieren Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit Hilfe vonEgo-Sicht-Headsets durch einen Hindernisparcours- VR Games : Virtuelle Umgebungen, in denen Spieler auf ihre Reflexe und ihrräumliches Bewusstsein angewiesen sind- Battle of Robots : Ferngesteuerte Roboter treten in rasantenKopf-an-Kopf-Kämpfen gegeneinander anUm in diesen Disziplinen an der Spitze zu stehen, bedarf es einer neuen Klassevon Athleten, die körperliche Fähigkeiten und digitales Geschick miteinanderverbinden sowie unter hohem Druck in einem bahnbrechenden und aufregenden neuenVeranstaltungsformat auftreten, das Fans jeden Alters anziehen wird.