    Abu Dhabi rüstet die "The Games of the Future 2025" (die Spiele der Zukunft 2025) mit einer Reihe Phygital-Disziplinen aus

    Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - 11
    Phygital-Disziplinen angekündigt: Abu Dhabi bereitet sich auf den Empfang von
    Phygital-Athleten und -Fans im Dezember vor

    Es lockt ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar bei einer globalen Show, die
    physische Fähigkeiten und digitale Meisterschaft vereint

    "The Games of the Future 2025" - die Spiele der Zukunft 2025 - werden den
    globalen Sportkalender mit einem hochkarätigen Aufgebot Phygital-Disziplinen
    beleben; eine Verschmelzung von physischer Athletik und immersivem digitalen
    Gameplay. Vom 18. bis 23. Dezember findet im Abu Dhabi National Exhibition
    Centre (ADNEC) ein hybrides Turnier statt, bei dem sich die weltbesten
    Phygital-Athleten sechs Tage lang in 11 hochmodernen Disziplinen messen.

    Bei einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen Dollar werden Phygital Clubs und
    Athleten aus der ganzen Welt um das Recht, in ihrer jeweiligen Disziplin Meister
    zu werden, kämpfen.

    Die Games of the Future sind der Höhepunkt des phygitalen Sportkalenders, und
    jedes Element des Turniers ist so konzipiert, dass es sowohl das physische als
    auch das digitale Publikum anspricht. Die 11 Disziplinen, die bei der
    Veranstaltung ausgetragen werden, sind:

    - Phygital Football : Beginnt mit einem Fußball-Videospiel, bevor die Athleten
    auf einem Spielfeld Fußball spielen
    - Phygital Basketball : Eine Runde Basketball-Videospiel, gefolgt von physischen
    Aktionen auf dem Spielfeld
    - Phygital Fighting: Die Athleten treten zunächst in einem Kampf-Videospiel an
    und setzen den Kampf anschließend in einer physischen Arena fort
    - Phygital Dancing : Athleten passen ihre Live-Bewegungen an ein interaktives
    Rhythmus-Videospiel an
    - Phygital Shooter: Clubs treten in einer digitalen Shooter-Runde gegeneinander
    an, gefolgt von einer Runde Lasertag
    - Battle Royale : Ein Wettkampfsformat, bei dem Clubs darum kämpfen, als Letzter
    übrig zu bleiben
    - MOBA PC : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier am PC
    - MOBA Mobile : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier, das auf dem Handy
    gespielt wird
    - Drone Racing: Piloten navigieren Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit Hilfe von
    Ego-Sicht-Headsets durch einen Hindernisparcours
    - VR Games : Virtuelle Umgebungen, in denen Spieler auf ihre Reflexe und ihr
    räumliches Bewusstsein angewiesen sind
    - Battle of Robots : Ferngesteuerte Roboter treten in rasanten
    Kopf-an-Kopf-Kämpfen gegeneinander an

    Um in diesen Disziplinen an der Spitze zu stehen, bedarf es einer neuen Klasse
    von Athleten, die körperliche Fähigkeiten und digitales Geschick miteinander
    verbinden sowie unter hohem Druck in einem bahnbrechenden und aufregenden neuen
    Veranstaltungsformat auftreten, das Fans jeden Alters anziehen wird.
