Abu Dhabi rüstet die "The Games of the Future 2025" (die Spiele der Zukunft 2025) mit einer Reihe Phygital-Disziplinen aus
Phygital-Disziplinen angekündigt: Abu Dhabi bereitet sich auf den Empfang von
Phygital-Athleten und -Fans im Dezember vor
Es lockt ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar bei einer globalen Show, die
physische Fähigkeiten und digitale Meisterschaft vereint
"The Games of the Future 2025" - die Spiele der Zukunft 2025 - werden den
globalen Sportkalender mit einem hochkarätigen Aufgebot Phygital-Disziplinen
beleben; eine Verschmelzung von physischer Athletik und immersivem digitalen
Gameplay. Vom 18. bis 23. Dezember findet im Abu Dhabi National Exhibition
Centre (ADNEC) ein hybrides Turnier statt, bei dem sich die weltbesten
Phygital-Athleten sechs Tage lang in 11 hochmodernen Disziplinen messen.
Bei einem Gesamtpreisgeld von 5 Millionen Dollar werden Phygital Clubs und
Athleten aus der ganzen Welt um das Recht, in ihrer jeweiligen Disziplin Meister
zu werden, kämpfen.
Die Games of the Future sind der Höhepunkt des phygitalen Sportkalenders, und
jedes Element des Turniers ist so konzipiert, dass es sowohl das physische als
auch das digitale Publikum anspricht. Die 11 Disziplinen, die bei der
Veranstaltung ausgetragen werden, sind:
- Phygital Football : Beginnt mit einem Fußball-Videospiel, bevor die Athleten
auf einem Spielfeld Fußball spielen
- Phygital Basketball : Eine Runde Basketball-Videospiel, gefolgt von physischen
Aktionen auf dem Spielfeld
- Phygital Fighting: Die Athleten treten zunächst in einem Kampf-Videospiel an
und setzen den Kampf anschließend in einer physischen Arena fort
- Phygital Dancing : Athleten passen ihre Live-Bewegungen an ein interaktives
Rhythmus-Videospiel an
- Phygital Shooter: Clubs treten in einer digitalen Shooter-Runde gegeneinander
an, gefolgt von einer Runde Lasertag
- Battle Royale : Ein Wettkampfsformat, bei dem Clubs darum kämpfen, als Letzter
übrig zu bleiben
- MOBA PC : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier am PC
- MOBA Mobile : Ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Turnier, das auf dem Handy
gespielt wird
- Drone Racing: Piloten navigieren Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit Hilfe von
Ego-Sicht-Headsets durch einen Hindernisparcours
- VR Games : Virtuelle Umgebungen, in denen Spieler auf ihre Reflexe und ihr
räumliches Bewusstsein angewiesen sind
- Battle of Robots : Ferngesteuerte Roboter treten in rasanten
Kopf-an-Kopf-Kämpfen gegeneinander an
Um in diesen Disziplinen an der Spitze zu stehen, bedarf es einer neuen Klasse
von Athleten, die körperliche Fähigkeiten und digitales Geschick miteinander
verbinden sowie unter hohem Druck in einem bahnbrechenden und aufregenden neuen
Veranstaltungsformat auftreten, das Fans jeden Alters anziehen wird.
