TripAdvisor Aktie mit starker Tagesperformance - 08.08.2025

Die TripAdvisor Aktie notiert aktuell bei 15,605€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,795 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

TripAdvisor ist eine führende Reiseplattform, die durch Nutzerbewertungen und integrierte Buchungsdienste besticht. Sie konkurriert mit Booking.com und Expedia und bietet einzigartige, nutzergenerierte Inhalte.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TripAdvisor investiert war, konnte einen Gewinn von +10,17 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TripAdvisor Aktie damit um -5,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TripAdvisor auf +0,67 %.

TripAdvisor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,16 % 1 Monat -3,42 % 3 Monate +10,17 % 1 Jahr +15,01 %

Informationen zur TripAdvisor Aktie

Es gibt 118 Mio. TripAdvisor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd. wert.

TripAdvisor Aktie jetzt kaufen?

Ob die TripAdvisor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TripAdvisor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.