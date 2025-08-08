Wix.com - Aktie gerät unter Druck - 08.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Wix.com Aktie. Mit einer Performance von -6,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Wix.com ist ein führender Anbieter von DIY-Website-Erstellungstools, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfangreiche Designoptionen. Hauptkonkurrenten sind Squarespace und WordPress.com. Wix bietet einzigartige Drag-and-Drop-Funktionen und eine breite Palette an Apps, die es von anderen abheben.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Wix.com Aktionäre einen Verlust von -22,46 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wix.com auf -44,41 %.

Wix.com Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,03 % 1 Monat -16,72 % 3 Monate -22,46 % 1 Jahr -18,51 %

Informationen zur Wix.com Aktie

Es gibt 56 Mio. Wix.com Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,04 Mrd. wert.

Wix.com Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wix.com Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wix.com Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.