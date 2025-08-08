Besonders beachtet!
RENK Group - Aktie auf Talfahrt - 08.08.2025
Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -4,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -4,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,85 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -5,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +247,38 % gewonnen.
RENK Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,94 %
|1 Monat
|-5,93 %
|3 Monate
|+10,85 %
|1 Jahr
|+155,28 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,14 Mrd. wert.
Nach der jüngsten kräftigen Erholung des Dax dürfte sich der deutsche Leitindex in der neuen Woche schwertun. Zwar werden die Aktienkurse durch die vage Aussicht auf eine Waffenruhe in der Ukraine gestützt, doch die globalen Konjunktursorgen …
Dax-Erholung stockt - Konjunkturrisiken versus Ukriane-Hoffnung
RENK Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.