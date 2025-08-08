Commerzbank Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 08.08.2025

Die Commerzbank Aktie konnte bisher um +3,99 % auf 34,55€ zulegen. Das sind +1,33 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Commerzbank einen Gewinn von +36,44 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +4,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +112,51 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,10 % 1 Monat +17,14 % 3 Monate +36,44 % 1 Jahr +163,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, insbesondere im Kontext der möglichen Übernahme durch UniCredit. Teilnehmer analysieren die fundamentalen und technischen Aspekte, die den Kurs beeinflussen, und diskutieren über die richtige Strategie in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der Aktie. Zudem wird die Rolle von Derivaten und deren Risiken im Vergleich zu klassischen Aktieninvestitionen thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,93 Mrd.EUR wert.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die erhöhten Ziele für den diesjährigen Nettozinsertrag seien bereits in ihren Schätzungen weitgehend …

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute vielfältig: Während der DAX leicht nachgibt, zeigen andere deutsche Indizes sowie die US-Märkte positive Tendenzen. Welche Unternehmen dabei besonders herausstechen, erfahren Sie hier.

Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.163 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem …

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.