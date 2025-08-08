Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 08.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Apple
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 1
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 2
Performance 1M: +2,41 %
Performance 1M: +2,41 %
IBM
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 3
Performance 1M: -13,99 %
Performance 1M: -13,99 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 4
Performance 1M: -18,99 %
Performance 1M: -18,99 %
3M
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 5
Performance 1M: +0,59 %
Performance 1M: +0,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte