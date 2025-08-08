Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -14,93 %
Platz 1
Performance 1M: -13,13 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -7,31 %
Platz 2
Performance 1M: -2,43 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +6,55 %
Platz 3
Performance 1M: +2,35 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,53 %
Platz 4
Performance 1M: +8,22 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 5
Performance 1M: -5,68 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 6
Performance 1M: +27,89 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 7
Performance 1M: +10,84 %
Apple
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 8
Performance 1M: +6,43 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 9
Performance 1M: -9,30 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 10
Performance 1M: +3,81 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 11
Performance 1M: -17,13 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 12
Performance 1M: +1,84 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 13
Performance 1M: -6,98 %
Palantir
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 14
Performance 1M: +32,84 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 15
Performance 1M: +14,76 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 16
Performance 1M: +2,41 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 17
Performance 1M: +11,93 %
Netflix
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 18
Performance 1M: -7,51 %
Biogen
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 19
Performance 1M: +0,02 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 20
Performance 1M: +10,57 %
Tesla
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 21
Performance 1M: +9,29 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 22
Performance 1M: -7,00 %
Electronic Arts
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 23
Performance 1M: +6,81 %
