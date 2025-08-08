Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -14,75 %
Tagesperformance: -14,75 %
Platz 1
Performance 1M: -13,13 %
Performance 1M: -13,13 %
Block (A)
Tagesperformance: -12,70 %
Tagesperformance: -12,70 %
Platz 2
Performance 1M: +19,33 %
Performance 1M: +19,33 %
Expedia Group
Tagesperformance: -10,63 %
Tagesperformance: -10,63 %
Platz 3
Performance 1M: +26,39 %
Performance 1M: +26,39 %
Albemarle
Tagesperformance: +9,02 %
Tagesperformance: +9,02 %
Platz 4
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -8,40 %
Tagesperformance: -8,40 %
Platz 5
Performance 1M: -18,69 %
Performance 1M: -18,69 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -8,31 %
Tagesperformance: -8,31 %
Platz 6
Performance 1M: -0,77 %
Performance 1M: -0,77 %
Gen Digital
Tagesperformance: +8,23 %
Tagesperformance: +8,23 %
Platz 7
Performance 1M: -3,13 %
Performance 1M: -3,13 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -7,27 %
Tagesperformance: -7,27 %
Platz 8
Performance 1M: -2,43 %
Performance 1M: -2,43 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +6,51 %
Tagesperformance: +6,51 %
Platz 9
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -6,44 %
Tagesperformance: -6,44 %
Platz 10
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,35 %
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 11
Performance 1M: -5,68 %
Performance 1M: -5,68 %
Elevance Health
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 12
Performance 1M: -17,67 %
Performance 1M: -17,67 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 13
Performance 1M: +10,84 %
Performance 1M: +10,84 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 14
Performance 1M: +5,94 %
Performance 1M: +5,94 %
Apple
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 15
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 16
Performance 1M: -9,30 %
Performance 1M: -9,30 %
Humana
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 17
Performance 1M: +7,94 %
Performance 1M: +7,94 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 18
Performance 1M: +0,41 %
Performance 1M: +0,41 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 19
Performance 1M: -9,24 %
Performance 1M: -9,24 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 20
Performance 1M: +3,81 %
Performance 1M: +3,81 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 21
Performance 1M: +3,08 %
Performance 1M: +3,08 %
Metlife
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 22
Performance 1M: -5,90 %
Performance 1M: -5,90 %
STERIS
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 23
Performance 1M: +2,01 %
Performance 1M: +2,01 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 24
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 25
Performance 1M: -17,13 %
Performance 1M: -17,13 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 26
Performance 1M: -3,87 %
Performance 1M: -3,87 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 27
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 28
Performance 1M: -8,67 %
Performance 1M: -8,67 %
Prudential Financial
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 29
Performance 1M: -4,77 %
Performance 1M: -4,77 %
Viatris
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 30
Performance 1M: +3,94 %
Performance 1M: +3,94 %
Dexcom
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 31
Performance 1M: -6,98 %
Performance 1M: -6,98 %
Ceridian HCM Holding
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 32
Performance 1M: -5,59 %
Performance 1M: -5,59 %
Boston Properties
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 33
Performance 1M: -1,88 %
Performance 1M: -1,88 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 34
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
IBM
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 35
Performance 1M: -13,99 %
Performance 1M: -13,99 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 36
Performance 1M: +10,57 %
Performance 1M: +10,57 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 37
Performance 1M: -22,30 %
Performance 1M: -22,30 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 38
Performance 1M: -17,41 %
Performance 1M: -17,41 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: -15,49 %
Performance 1M: -15,49 %
Edison
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 40
Performance 1M: +9,81 %
Performance 1M: +9,81 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte