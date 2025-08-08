    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    RBC stuft LINDE plc auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 405,8EUR auf Tradegate (08. August 2025, 21:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Arun Viswanathan
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 576
    Kursziel alt: 576
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



