Merck Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Merck Aktie. Sie steigt um +4,20 % auf 109,23€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Merck in den letzten drei Monaten Verluste von -13,91 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um -4,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,57 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

Merck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,79 % 1 Monat -3,89 % 3 Monate -13,91 % 1 Jahr -35,72 %

Informationen zur Merck Aktie

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,05 Mrd.EUR wert.

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.