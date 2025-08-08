ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Apple erneut stark
- Nasdaq 100 erreicht Rekordhoch mit +0,95%.
- S&P 500 und Dow Jones steigen ebenfalls deutlich.
- Apple-Aktien glänzen mit 4,2% Gewinn, 13% in 3 Tagen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen über deutliche Gewinne im Technologiesektor gefreut. Der Nasdaq 100 erreichte am Freitag ein Rekordhoch und verbuchte zum Handelsende ein Plus von 0,95 Prozent auf 23.611,27 Punkte. Erneut starke Apple-Aktien setzten die Akzente.
Der S&P 500 stieg um 0,78 Prozent auf 6.389,45 Punkte. Der marktbreite Index hatte in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt, die nun wieder näher rückt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,47 Prozent auf 44.175,61 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex noch ein Stück entfernt.
Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten hatten in den vergangenen Tagen vor allem Zinssenkungshoffnungen die Kurse wieder nach oben getrieben. Auf Wochensicht gewann der Dow 1,3 Prozent, der S&P 500 legte um 2,4 Prozent zu und der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 3,7 Prozent.
Apple glänzten am Freitag mit einem Gewinn von 4,2 Prozent auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang März. Der iPhone-Konzern hatte in dieser Woche unter Druck durch die Politik Donald Trumps die Zusage für Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar erhöht. Analysten sehen Apple dadurch mit Blick auf drohende Import-Zölle in einer vorteilhafteren Position. Die Papiere gewannen in drei Handelstagen 13 Prozent.
Under Armour schlug die Anleger mit einer ernüchternden Prognose für das zweite Geschäftsquartal in die Flucht. Die Papiere sackten um 18 Prozent ab. Zölle und zurückhaltendere Kunden machen dem Sportbekleidungshersteller zu schaffen. Die im vergangenen Jahr eingeleitete Restrukturierung wird nun komplizierter.
Im Fokus standen zudem Papiere aus der Internetbranche. Expedia gewannen nach sehr starkem Start bis fast an das Rekordhoch von Anfang 2022 am Ende noch etwas mehr als 4 Prozent. Der Online-Reisedienstleister hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das beflügelte auch die Aktien von Tripadvisor , die um fast 12 Prozent in die Höhe schnellten.
Die Aktien von Pinterest rutschten um über 10 Prozent ab. Die Foto- und Videoplattform hatte im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.
Die Anteile von The Trade Desk brachen um annähernd 39 Prozent ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen. Befürchtungen nehmen zu, dass die Werbetechnologie des Unternehmens von den Angeboten von Amazon überrollt werden könnte./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 197,3 auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 22:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +2,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,93 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von +6,43 %/+34,81 % bedeutet.
@vostock
Heute wollen wir einmal Productivity Software anschauen – ich habe dafür 4 Firmen ausgesucht, die Projektmanagement Software vertreiben. Damit kann man Tasks in Projekte planen, auf einer Zeitachse (Gantt-Chart) darstellen, Abhängigkeiten definieren und visualisieren, Aufgaben Mitarbeitern zuweisen, usw.
Im Prinzip braucht jeder so eine Software und auch ständig… Es hat somit zwar keinen Burggraben, aber eine hohe Skalierbarkeit.
ASANA – Einer der älteren Anbieter. Die Software gibt es in einer freien Version, die ich mir angeschaut habe. Leider kann die freie Version keinen Gantt-Chart anzeigen. Aus diesem Grund hab ich das nicht weiter verfolgt.
Smartsheet – Neben den oben genannten Feature bietet die Software noch ein mächtiges Workflowmanagement, zahlreiche Interfaces und viele Dashboard und Reporting Funktionen. Diese Software nutze ich beruflich in der Bezahl-Version.
Investieren kann man in Smartsheet nicht mehr. Die Firma wurde 2024 übernommen und von der Börse genommen.
Monday.com – Ein Newcomer. Die Software präsentiert sich sehr farbenfroh, hat aber viel weniger Funktionen als Smartsheet. Es gibt nur zwei Berechtigungsebenen – statt 5 wie bei Smartsheet – klingt nicht so wichtig, aber es bedeutet, dass man keine Read-only Benutzer anlegen kann. Es gibt auch keinen grafischen Workflow-Builder wie bei Smartsheet und Workflows verstehen nur eine Bedingung
Dennoch wird Monday.com aktuell in den TopStocks von Seeking alpha gelistet
Atlassian – einer der Altmeister. Die Projekt-Management Software heisst „Jira“. Es gibt eine freie Version, die ich aktiv nutze. Inzwischen gibt es ein ganzes Ökosystem zusätztlicher Apps.
Gitlab – Im Vergleich des Aussenseiter. Gitlab ist eine Software entwicklungsplatform, die AI-gestützte SW-Entwicklung anbietet.
Soweit zur Einführung – wir machen ja kein Software Review, sondern wollen das Potential der Aktien einschätzen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20250803000553-01.png
Schaut man auf die Umsatzentwicklung sieht man, dass Atlassian etabliert ist und trotzdem noch hohe Wachstumsraten aufweist.
Das Wachstum ist über fast 10 Jahre einigermaßen stabil geblieben. Die kleineren Firmen (Monday, Asana und Gitlab) hatten sehr starkes Wachstum seit 2020, das sich jetzt abgeschwächt hat.
Hallo allerseits,
anbei mein Depotupdate - Kerndepot - Juli 2025 (eigentlich Stand 01.08.2025 - war noch im Urlaub und konnte erst jetzt meine Daten ziehen).
|JAN
|235,11
|FEB
|563,37
|MRZ
|348,13
|APR
|841,39
|MAI
|1765,14
|JUN
|1052,50
|JUL
|562,09
|ALIBABA GROUP HLDG LTD
|FS KKR CAP CORP. DL -,001
|DEKA DAXPLUS MAXIMUM
|SALESFORCE INC. DL-,001
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|PEGASYSTEMS DL-,01
|THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
|CISCO SYSTEMS DL-,001