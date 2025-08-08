Trump
Ich werde in Kürze Putin treffen
Für Sie zusammengefasst
- Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an.
- Details zu Ort und Zeitpunkt bleiben unklar.
- Mögliche Ankündigung heute noch erwartet.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. "Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen", sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte./rin/DP/he
