UnionPay International startet eine exklusive Werbeaktion mit der InterContinental Hotels Group für Besucher aus aller Welt in China

SHANGHAI, 9. August 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International („UPI" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungslösungen, hat eine exklusive Werbeaktion in Zusammenarbeit mit der InterContinental Hotels Group (IHG) angekündigt, bei der Inhaber von UnionPay-Kreditkarten in China einen Sofortrabatt von bis zu 15 % erhalten. Insgesamt sind mehr als 500 Hotels auf dem chinesischen Festland, die UnionPay Online-Zahlungen unterstützen, in das Angebot einbezogen, um das Zahlungserlebnis auf Reisen für internationale UnionPay-Karteninhaber zu verbessern.

Die InterContinental Hotels Group (IHG) ist ein weltweit führendes internationales Hotelmanagement-Unternehmen mit über 20 Hotelmarken. Zu den Luxus- und Lifestyle-Hotelmarken, die an dieser Aktion teilnehmen, gehören Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection und Hotel Indigo. Zu den Premium-Hotelmarken gehören Crowne Plaza Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels und voco hotels. Zu den mittleren bis gehobenen Marken gehören Holiday Inn und Holiday Inn Express. Auf dem chinesischen Festland betreibt die IHG über 800 Hotels, von denen mehr als 530 jetzt UnionPay Online-Zahlungen unterstützen und an dieser Aktion teilnehmen.